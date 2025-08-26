Ирина Захарова представила, в частности, пальто из 2 тыс. лоскутков

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Коллекции одежды дизайнера из Архангельской области Ирины Захаровой завоевали Гран-при Всероссийского фестиваля лоскутной моды "Шили-были и носили" в Рязани, сообщили ТАСС в губернаторском центре "Вместе мы сильнее". В коллекции "Дивование", например, представлены пальто из 2 тыс. лоскутков.

"Дивование" (или "дивованье") - диалектное слово из устьянского говора, означает "восторг, восхищение, благоговение перед чудом".

"Архангельскую область на фестивале представила Ирина Захарова с брендом "Устьянские жонки". По итогам экспертной оценки ее коллекции "Дивование", "Побасенки Севера" и "Жоноцки. Дети Севера" завоевали Гран-при фестиваля", - сказали в губернаторском центре.

Фестиваль собрал участников из 30 регионов России, центральным событием стал конкурс коллекций одежды и аксессуаров, выполненных в лоскутной технике. За три дня зрители смогли увидеть более 70 дизайнерских коллекций от современных модельеров. Захарова отметила, что проведение такого рода фестивалей позволяет попасть во всероссийское сообщество единомышленников, что помогает масштабировать творчество и вдохновляться для новой работы.

"Шесть лет назад я решила учить женщин лоскутному шитью, - пояснила модельер. - Это стало вдохновляющей историей устойчивого сообщества, где можно раскрыть свой творческий потенциал".

В центре внимания автора - сильные характеры северянок, она вдохновляется суровой красотой северной природы и культурным наследием региона. Цветовая палитра одежды повторяет оттенки таежных пейзажей: зеленые тона мхов, бордовые и красные оттенки лесных ягод, дымчатые серо-голубые нюансы болот и прозрачность арктического воздуха.