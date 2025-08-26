В ГД выступили за оборудование туалетов для семей с детьми в торговых объектах

Во многих торговых объектах отсутствует достаточное количество свободных для посещения туалетов, соответствующих санитарным нормам и приспособленных для семей с детьми, отмечают депутаты фракции "Новые люди"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с предложением на законодательном уровне предусмотреть обязательное оборудование туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в адрес депутатов поступают многочисленные жалобы от родителей, сталкивающихся с ограниченным доступом к туалетам в магазинах и торгово-развлекательных центрах. Несмотря на формальное наличие общественных санузлов, на практике такие помещения часто оказываются закрытыми, недоступными или не адаптированными для использования взрослыми с маленькими детьми. "В результате родители вынуждены обращаться к сотрудникам магазинов с просьбой предоставить доступ к служебным туалетам, однако возможность предоставления такого доступа зависит от решений персонала и не может быть гарантирована для всех нуждающихся", - указывают парламентарии.

"Просим вас поручить профильным подразделениям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах, а также обеспечить контроль за их наличием и соответствием санитарным требованиям", - говорится в документе.

По словам авторов инициативы, во многих торговых объектах отсутствует достаточное количество свободных для посещения туалетов, соответствующих санитарным нормам и приспособленных для семей с детьми. При этом в действующем законодательстве отсутствуют четкие нормы, "которые бы закрепляли обязанность торговых объектов обеспечивать удобный и безопасный доступ семейных категорий граждан к специально оборудованным помещениям".