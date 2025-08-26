В российских вузах стартовала диагностика ценностных ориентаций студентов

Опросник станет основой для формирования эффективной молодежной политики в системе высшего образования, отметили в РСВ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новый сезон диагностики надпрофессиональных компетенций студентов открылся на сайте президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). Среди нововведений - опросник для оценки ценностей студентов, сообщает пресс-служба РСВ.

"На сайте президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал новый сезон диагностики надпрофессиональных компетенций. Среди новшеств - опросник, разработанный для оценки ключевых ценностей студентов в рамках проекта "Центры компетенций", который охватывает 271 вуз", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что опросник станет основой для формирования эффективной молодежной политики в системе высшего образования. "На сегодняшний день такой инструмент не имеет аналогов на российском рынке", - подчеркнули в РСВ.

Новый опросник интегрирован в базовую диагностику, которую проходят участники проекта "Центры компетенций", призван комплексно оценить нравственные координаты современной молодежи. За 15 минут он позволяет провести комплексный анализ шести фундаментальных ценностных ориентаций: гуманизм, здоровый образ жизни, семейные ценности, патриотизм, честность и справедливость, сохранение природы.

"Он (опросник - прим. ТАСС) позволяет понять, насколько мировоззрение и жизненные приоритеты студентов соотносятся с традиционными российскими ценностями. Данные, полученные в результате оценки, предоставляют университетам и работодателям уникальную возможность глубже понять мотивацию и устремления молодых специалистов. Это, в свою очередь, позволяет точечно корректировать программы развития и воспитания, делая их более адресными", - отметил руководитель направления по реализации проекта "Центры компетенций" президентской платформы РСВ Артур Кучаев.

До конца 2025 года запланирована дальнейшая доработка опросника с учетом региональных и культурных особенностей, а также внедрение сценарных шкал для повышения точности диагностики.