Центр "Машук" поможет ЛНР в реализации проектов для участников СВО

Соглашение позволит разработать специальные образовательные программы с учетом специфики региона и запроса

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" поможет Луганской Народной Республике в реализации нескольких образовательных проектов, в том числе это касается и региональной кадровой программы "Герои Луганщины" по подготовке управленцев из числа участников специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"С генеральным директором Центра знаний "Машук" Антоном Сериковым подписали соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и Всероссийским образовательным центром подготовки просветительских и управленческих кадров. <…> Теперь они будут в сотрудничестве с Министерством образования и науки РФ, Луганским педуниверситетом разрабатывать и запускать обучающие проекты, нацеленные на решение наших региональных задач. Уже в сентябре помогут нам в работе над региональной кадровой программой "Герои Луганщины", - написал Пасечник.

По его словам, соглашение открывает возможность совместной разработки для Луганщины специальных образовательных программ с учетом специфики региона и запроса, в том числе повышения кадрового потенциала. ЛНР и "Машук" сотрудничают с 2022 года. За это время слушателями его программ стали уже сотни педагогов и управленцев сферы образования региона. Эксперты Центра также помогали в разработке республиканской стратегии развития системы образования.

"Уверен, что соглашение укрепит наше сотрудничество и станет его новым результативным этапом", - отметил Пасечник.

Цель проекта "Герои Луганщины" - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также государственных компаниях и корпорациях регионального уровня. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Центр знаний "Машук" в Пятигорске - всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы. Один из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров наряду с мастерской управления "Сенеж", академией творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида. Арт").