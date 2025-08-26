Южная Осетия отметила признание независимости Россией выставками и гуляньями

Официальная часть праздника по традиции была организована в Государственном драматическом театре, где состоялось собрание с участием президента страны Алана Гаглоева, общественных и политических деятелей

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия отметила 17-ю годовщину признания независимости республики Российской Федерацией торжественными мероприятиями и выставками. Праздничные мероприятия с народными гуляньями прошли во всех районах республики, передает корреспондент ТАСС.

Официальная часть праздника по традиции была организована в Государственном драматическом театре, где состоялось собрание с участием президента страны Алана Гаглоева, общественных и политических деятелей. Была представлена премьера документального фильма, созданного гостелевидением республики, о пути Южной Осетии к признанию.

"Чтобы предотвратить повторение новых попыток вооруженной агрессии и повторения геноцида, 26 августа 2008 года Россия официально признала независимость Южной Осетии, - заявил Гаглоев на торжественном собрании. - Это было не просто дипломатическое заявление. Это был акт политической воли, морального выбора, подтверждение того, что Россия всегда будет стоять на стороне тех, кто стал жертвой несправедливости. Каждый из тех, кто был в тот день в Цхинвале, знает - не было в жизни поколений более радостного праздника на осетинской земле. Многие буквально плакали от счастья, потому что понимали - это признание означает жизнь, защиту и покровительство России, твердую гарантию от возобновления жестокой агрессии со стороны Грузии".

Гаглоев отметил, что за прошедшие 17 лет Россия и Южная Осетия выстроили отношения тесного союзничества и глубокой, стратегической интеграции. "Россия оказывает Южной Осетии постоянную и всестороннюю поддержку - финансовую, экономическую, гуманитарную, инфраструктурную. Благодаря российской помощи были восстановлены сотни домов, построены новые школы, детские сады, больницы, объекты культуры и спорта. <…> Пусть этот праздник станет напоминанием на все времена: Россия своих не бросает. Южная Осетия всегда будет с Россией. Это твердая воля нашего народа", - заявил президент республики.

После торжественной части собравшимся был представлен праздничный концерт с участием государственного ансамбля "Симд" и государственного хора осетинской национальной песни при президенте Южной Осетии. В фойе театра была развернута выставка картин молодых осетинских художников, были представлены, в частности, работы Инала Тотоева, Маргариты Тедеевой, Радмилы Гучмазовой. Еще одна художественная экспозиция "Горными тропами" открылась в выставочном зале в Цхинвале - были представлены лучшие полотна известного осетинского художника Вадима Каджаева и его совместные работы со студентами Российской академии художеств.

О признании независимости

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.