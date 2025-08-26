В начале сентября организуют образовательный модуль для участников региональных кадровых программ по переподготовке военнослужащих

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" и правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе совещания учебно-педагогического округа ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на совместную организацию проектов в сфере образования и молодежной политики, сообщили в пресс-службе центра.

"Эксперты центра помогали нам в разработке республиканской стратегии развития системы образования. Теперь команда "Машука" будет в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Луганским педуниверситетом разрабатывать и запускать обучающие проекты, нацеленные на решение наших целей и задач. Уже в сентябре коллеги помогут нам в работе над региональной кадровой программой "Герои Луганщины". Не сомневаюсь, что соглашение укрепит наше сотрудничество и станет его новым результативным этапом", - приводятся слова главы ЛНР Леонида Пасечника.

По словам генерального директора центра Антона Серикова, в начале сентября будет организован образовательный модуль для участников региональных кадровых программ по переподготовке бойцов СВО, и представители ЛНР будут в их числе.

"Они получат возможность освоить новые знания, получить управленческие навыки и найти новые пути для профессиональной реализации, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности. Уверен, наше сотрудничество станет прочной основой для запуска новых актуальных проектов и развития кадрового потенциала республики", - цитирует пресс-служба Серикова.

Сообщается, что центр знаний активно работает с участниками СВО. Первая программа с демобилизованными военнослужащими "Твой герой" прошла в 2023 году. Она была направлена на адаптацию участников СВО и включение их в систему патриотического воспитания молодежи. Участники спецоперации примут участие во втором потоке флагманской программы развития высшего кадрового резерва Центра знаний осенью 2025 года.

"В Центре знаний "Машук" 4 сентября 2025 года стартует образовательное мероприятие для участников спецоперации "Герои на высоте". Участниками программы станут около 200 слушателей региональных программ развития из ЛНР, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Ростовской области, Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республики. В ходе программы они смогут развить свои управленческие компетенции и лидерский потенциал", - сообщили в центре.