В ОП предложили обязать банки указывать в своей рекламе риски для потребителя

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Реклама банковских продуктов должна содержать информацию о рисках для потребителей по аналогии с информацией о вреде алкоголя или сигарет. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в ходе круглого стола на тему "Реклама финансовых услуг и защита интересов потребителей: баланс соразмерности регулирования", который прошел в ОП.

"У нас прекрасная реклама банковских финансовых услуг, но на ней надо писать, как на пачках сигарет и на алкоголе, сколько вы потеряете, сколько люди теряют в среднем на бирже, на Форексе, от своей финансовой стратегии. Надо указывать, какие риски несут те или иные банковские продукты. Должно быть ограничение навязывания банковских продуктов", - сказал Гриб.

Как заявил замсекретаря, из-за "полуоткрытой и получестной" рекламы банковских продуктов и низкого уровня финансовой грамотности страдает много людей. Поэтому реклама банковских продуктов должна учитывать в том числе уровень финансовой культуры россиян.

По словам Гриба, это касается не только тех, кто рекламирует в интернете финансовые пирамиды, но и ведущих банков. "Если в телеграм-каналах они вводят в заблуждение потребителей, я считаю, что надо кратно увеличивать штрафы. <...> В десятки, сотни раз увеличить штрафы вплоть до миллиардов за недобросовестную рекламу, потому что банкам должно быть крайне невыгодно вести конкурентную борьбу недобросовестными методами", - сказал Гриб.

Он отметил, что ведущие российские банки должны быть "эталоном честности, открытости и прозрачности". "Максимальная открытость должна быть и в рекламе банковских услуг, и когда подписывают договоры мелким шрифтов из многих пунктов", - подчеркнул Гриб.