МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) планирует расширять свое присутствие в столицах африканских государств ради окормления находящихся там россиян и православных африканцев. Об этом заявил патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин.

"Безусловно, очень важно наше присутствие в столицах этих (африканских - прим. ТАСС) стран, потому что есть граждане, которые живут не только в регионах, но и в столице. В том числе в столицах стран живут и наши соотечественники: сотрудники посольств, иных учреждений, наш бизнес, наши, в некоторых странах, военные, которых тоже надо окормлять. И здесь речь об окормлении со стороны русскоязычных священнослужителей. Поэтому сейчас время выстраивания путей. Но мы работаем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной миссии Русской православной церкви в странах Африки.

По его словам, вопрос присутствия русского православия в государствах Африки требует "некоей основательности", поскольку Русская православная церковь пришла в регион "надолго". Одним из наиболее существенных является вопрос юридической регистрации приходов. "Потому что без этого, понимаете, непросто", - добавил владыка.

Он рассказал о планах подготовки духовенства из среды африканских верующих, отметив в дальнейшем возможность создания духовного учебного учреждения на территории Африканского континента. "Я не буду сейчас рассказывать про все курсы, какие у нас существуют, но если говорить о такой задаче в будущем, то, конечно, у нас стоит задача подготовки духовенства. Может быть, и на территории континента", - уточнил митрополит.

Архиерей отметил, что в условиях военных конфликтов, продолжающихся в Африке, Русская православная церковь призывает своих священников "молиться даже за тех, кто является врагами, совершать богослужения, заниматься церковной проповедью, строить храмы и не отвечать злом на зло". "Потому что мы должны являть собой лик Христова, лик христианской церкви. Я считаю, что наша церковь выживет и разовьется, когда нам удастся насадить во всей Африке умение даже в самых трудных ситуациях оставаться православными христианами" - заключил он.