МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Второй и завершающий этап благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе планируют завершить осенью 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Первый этап в Вишняковском лесопарке реализован - 30 га, а осенью следующего года - еще 85 га. Это историческое место, где гулял Мейерхольд, писал картины Левитан, сочиняли стихи наши поэты. Но главное, что оно популярно у жителей самого крупного городского округа Балашиха, в котором проживает полмиллиона человек", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что благоустройство ведется по губернаторской программе "Парки в лесу". В рамках первого этапа, который завершился в июне, здесь обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки, установили освещение, а также систему видеонаблюдения. Кроме того, проложили комфортные пешеходные дорожки со смотровыми площадками, включая подходы к усадьбе "Горенки" и тематические направления, например, маршрут Мейерхольда с зонами отдыха и дамбой "Трибуна Мастера". Помимо этого, обустроили родник и "Солтычихинский водопад". У центрального входа со стороны Разинского шоссе появилась парковка на 47 машиномест, в самом лесопарке открылось кафе.

В сообщении поясняется, что во время работ второго этапа будет преображена восточная часть лесопарка. В настоящее время строители очищают лес от валежника и сухостоя, прокладывают дорожно-тропиночную сеть, подготавливают коммуникации. Проектом предусмотрены лыжная трасса, павильоны проката, смотровая площадка со сценой и прогулочные маршруты.