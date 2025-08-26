ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в СМИ и соцсетях в июле

Показатель учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ и соцсетях в июле. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в июле агентство сообщало о третьем раунде переговоров России и Украины в Стамбуле, о крушении Ан-24 в Амурской области, о землетрясении на Камчатке", - говорится в исследовании компании.

Этот показатель учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Согласно рейтингу, индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 17 856,85.

ТАСС также сохранил лидерство в цитируемости агентств в социальных сетях. Наиболее цитируемыми в июле стали материалы "Строительство ВСМ Москва - Петербург начнется 1 сентября" и "Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине". Количество гиперссылок в соцмедиа на ТАСС составило 1 250 507. Рейтинг рассчитывается по суммарной вовлеченности постов, которые содержат ссылки на материалы СМИ.