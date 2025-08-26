Глава республики также наградил 19 военнослужащих и государственных деятелей Чечни

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил 19 военнослужащих и государственных деятелей Чеченской Республики, в том числе были присвоены звания Героя ДНР.

"Наградил соратников из Чечни за поддержку Донбасса на фронте и в тылу. Вручил награды Донецкой Народной Республики 19 военнослужащим и государственным деятелям Чеченской Республики. С самых первых дней Чечня рядом с нами во всех сферах, за что искренняя благодарность главе республики Рамзану Кадырову. Братья помогают освобождать Донбасс в ходе специальной военной операции, поставляют передовую военную технику нашим военнослужащим, отправляют гуманитарную помощь мирным жителям региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики поблагодарил руководство и жителей Чечни за подвиги, которые совершают бойцы на фронте. На опубликованных кадрах видно, что звание Героя ДНР присвоено замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командиру спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенанту Апты Алаудинову и Герою России, председателю правительства Чечни Магомеду Даудову.

"В годы Великой Отечественной войны мы вместе освобождали свою страну от немецких захватчиков и сейчас плечом к плечу освобождаем русские земли от возродившегося фашизма, защищая мир и будущее для наших потомков", - заключил Пушилин.