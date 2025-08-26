На фототуре ТАСС в Калуге показали снимки знаковых событий российской истории

Представили, в частности, фотографии встречи первого человека, побывавшего в космосе

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Фотографии известных исторических личностей и знаковых событий отечественной истории, а также особенности работы фотокорреспондентов обсудили на фототуре, который в Калуге провел руководитель Редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян. Мероприятие было организовано в рамках деловой программы чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Занятия фотографией продлевают жизнь, фотографы много двигаются и живут очень долго. И неважно, чем снимать - телефоном или фотоаппаратом. Главное, чтобы это было творческим увлечением и доставляло удовольствие. Я на примере лучших фотокорреспондентов ТАСС - Михаила Терещенко, Владимира Смирнова, Юрия Смитюка и других показал [участникам фототура], как можно интересно снимать", - рассказал Шахиджанян по итогам мероприятиям.

Руководитель Редакции фотоинформации ТАСС показал гостям фототура снимки из своего архива, а также работы других фотографов, отражающие различные исторические события в России и мире XX века. Например, фотографии встречи первого человека, побывавшего в космосе - Юрия Гагарина, писателя Александра Солженицына, нескольких известных актеров и политиков.

О форуме

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Калуге 25-30 августа. В нем принимают участие более 230 человек, они состязаются по 22 компетенциям, в том числе таким, как "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Нейросети и большие данные", "Предпринимательство", "Промышленный дизайн", "Сварочные технологии". Чемпионат проводится по федеральному проекта "Профессионалитет", а также входит в национальный проект "Молодежь и дети".

В рамках деловой программы организован Форум, посвященный 85-летию системы среднего профессионального образования. В панельных дискуссиях и круглых столах участвуют представители 89 регионов РФ.