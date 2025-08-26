В регионе число исследователей стабильно увеличивается из года в год, отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский

ТУЛА, 26 августа. /ТАСС/. Тульская область, которая стала одним из пилотных регионов, разработавших собственную программу развития научной деятельности, обладает арсеналом мер и инструментов для привлечения молодых ученых. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский в Туле на открытии мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых.

"Тула в последние годы уверенно держится в рейтинге научно-технологического развития регионов, который ведет Минобрнауки по поручению президента России Владимира Путина. Тульская область является одним из пилотных регионов, который готовил собственную государственную программу научно-технологического развития. Конечно, Тула сегодня обладает не только огромным военным, оружейным арсеналом, но и арсеналом мер и инструментов поддержки, привлечения молодых ученых и в целом научно-технологического развития", - сказал Секиринский.

Он добавил, что в Тульской области число молодых исследователей стабильно увеличивается из года в год. Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил министерство науки и высшего образования за поддержку проектов, которые реализуются в регионе.

Местами проведения мероприятий-спутников в 2025 году определены Краснодарский край, Тульская и Сахалинская области. По словам Секиринского, это новый формат, результатом проведения станут не только научное взаимодействие, но и конкретные проекты и решения. "Для Тулы большая честь сегодня принимать ученых, экспертов со всей страны, которые участвуют в мероприятии-спутнике. Такие мероприятия поднимают статус науки в целом", - подчеркнул Миляев.

Мероприятие-спутник V Конгресса молодых ученых проходит в Туле 26-28 августа, в нем принимают участие около 100 представителей 25 регионов. Исследователи будут разрабатывать решения по улучшению экологической обстановки в регионе, применению беспилотников в сельском хозяйстве. В частности, ожидается, что ученые предложат инструменты для борьбы с распространением борщевика, технологии обработки опасных отходов водоподготовки для их утилизации. 28 августа состоится презентация проектов.

О конгрессе

V Конгресс молодых ученых планируется провести в Научно-технологическом университете "Сириус" 26-28 ноября 2025 года. Мероприятие является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития.

Организаторами выступают Фонд Росконгресс, правительство РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".