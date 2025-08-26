Пассажиры рейса пробыли в ХМАО 13 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Air China после внеплановой посадки самолета, летевшего из Лондона в Пекин, в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в пункт назначения, следует из данных сервиса Flightradar.

"Должен уже взлететь", - подтвердили ТАСС в аэропорту Нижневартовска.

Как отметили в Росавиации, пассажиры рейса пробыли в ХМАО 13 часов. В пункт назначения пассажиров доставляет резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика.

Предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей, сообщили в Росавиации. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.

Как отмечали в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, для пассажиров было организовано горячее питание и напитки, на месте дежурила медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное.