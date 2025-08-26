В неделю авиакомпания будет выполнять 10 полетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай с 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"С 3 сентября увеличивается количество полетов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 раз в неделю авиакомпанией Flydubai", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться еще тремя рейсами, которые будут вылетать из Пулково по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на современном воздушном судне Boeing 737 MAX.