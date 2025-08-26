В ДНР будут учиться очно более 200 тыс. детей и студентов

На всех объектах установили тревожные кнопки и организовали посты охраны

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Образовательные учреждения Донецкой Народной Республики (ДНР) в новом учебном году будут обучать в очном формате более 200 тыс. детей и студентов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Более 200 тыс. школьников, студентов и воспитанников детсадов будут учиться очно в новом учебном году. О том, как будет организован образовательный процесс, доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Как и говорил, в этом году очно будут работать 530 школ и 478 детсадов. Впервые за долгое время к полноценному обучению приступят все школьники Донецка", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что для решения проблемы с нехваткой поваров власти республики привлекут сторонние организации и будут теснее работать с центрами занятости. Чтобы образовательные учреждения не нуждались в воде, возле них установлено более 4 тыс. емкостей.

"На всех объектах установили тревожные кнопки и организовали посты охраны. Там, где была проблема с открытым проездом автотранспорта через школьные дворы, сделали ограничители и шлагбаумы. <...> Привлекаем родительские комитеты и учителей к контролю за ходом ремонта объектов образования - всего в этом году восстановим 109", - добавил глава ДНР.

Работа учебных учреждений ДНР была переведена на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем - с началом украинской агрессии в 2022 году. В 2023-2024 учебном году в очном формате принимали учеников 416 школ, в прошлом учебном году - 487. С марта на очное обучение вышли почти все вузы региона.