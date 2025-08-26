Губернатор региона Дмитрий Миляев назвал одним из приоритетов поддержку научных направлений в области

ТУЛА, 26 августа. /ТАСС/. Размер премии правительства Тульской области в сфере науки и техники увеличат с 2026 года с 200 тыс. рублей до 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев на проходившем в Туле заседании регионального Совета по высшему образованию и науке.

"Мы с коллегами в правительстве региона посоветовались, приняли решение увеличить размер действующей премии в сфере науки техники с 2026 года до 1 млн рублей", - сказал Миляев.

Поощрение присуждается в том числе за разработку и внедрение технологий, техники и материалов, за значительный вклад в развитие гуманитарных наук, за вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Губернатор подчеркнул, что поддержка научных направлений в регионе - один из приоритетов, поскольку Тульская область является крупным индустриальным центром, и ряду отраслей необходимы молодые кадры. "Мы вместе с нашими вузами и предприятиями стремимся создать современную среду, привлекать молодых ученых. Делаем все, чтобы им было здесь интересно, продуктивно и комфортно работать. Мы заинтересованы в том, чтобы статус вузов региона возрастал", - добавил он.

Но заседании отметили, что с 2021 года в регион было привлечено 2,1 млрд рублей на оснащение современных лабораторий, обновление образовательных пространств и повышение компетенций сотрудников вузов и предприятий. Данная поддержка со стороны Министерства науки и высшего образования РФ позволила сформировать устойчивую базу для реализации профильных нацпроектов. "Именно комплексное использование федеральных и региональных мер позволяет региону ежегодно привлекать в область молодых специалистов", - отметил участвовавший в заседании заместитель главы Минобрнауки РФ Денис Секиринский.

По итогам совета Миляев также поручил облправительству проработать вопрос проведения в Туле Всероссийского съезда Совета молодых ученых и студенческих научных сообществ.