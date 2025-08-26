Для велогонщиков подготовлены различные форматы участия для всех возрастов и уровней подготовки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Велогонка "Москва", в которой могут принять участие любители и бывшие профессионалы велоспорта, состоится в столице 13 сентября. Об этом сообщили в PR-отделе Московских фестивалей.

"Организатор гонки - Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта, которая проводит соревнования под эгидой Cyclingrace. Гонка "Москва" - это возможность для спортсменов и любителей велоспорта испытать свои силы на живописной трассе, пролегающей по перекрытым от движения автомобилей улицам столицы. Маршрут гонки начинается в Крылатском и проходит по улице Народного Ополчения, Алабяно-Балтийскому тоннелю и обратно. Более подготовленные участники, выбравшие длинную дистанцию, также проедут по открытому после реконструкции Олимпийскому велокольцу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для велогонщиков подготовлены различные форматы участия для всех возрастов и уровней подготовки. Для более опытных спортсменов - бывших профессионалов и продвинутых любителей - предусмотрены дистанции от 90 до 125 км. Ожидаемый средний темп движения - от 35 км/ч, допускаются только шоссейные велосипеды с рулем-бараном. Для начинающих и любителей, желающих испытать себя на трассе без автомобильного движения, доступны дистанции 30 или 60 км. Участвовать можно на любом исправном велосипеде, за исключением лежачих, тандемных, разделочных и с мотором.

"Каждый участник гонки получит стартовый пакет с подарками от партнеров, чип для хронометража, доступ к раздевалкам и камерам хранения, питание и напитки на финише, памятную медаль финишера, медицинскую страховку, возможность попасть в онлайн-трансляцию гонки и шанс выиграть призы. Зарегистрироваться для подачи заявки на участие в гонке можно на сайте cyclingrace.ru", - уточнили организаторы.