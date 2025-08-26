Запланированы работы по установке в проектное положение отсутствующих и сдвинувшихся гранитных блоков облицовки подпорной стенки, карнизных блоков и парапетного ограждения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лужнецкой набережной в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году запланировано обновление нескольких набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Приступили к работам на Лужнецкой набережной, там приведем в порядок саму гранитную облицовку и выполним расшивку швов на площади свыше 25 тыс. "квадратов", - сказал он.

Бирюков уточнил, что ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. "Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Эти мероприятия проводятся на каждой набережной раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - добавил заммэра.

Также запланированы, где необходимо, работы по установке в проектное положение отсутствующих и сдвинувшихся гранитных блоков облицовки подпорной стенки, карнизных блоков и парапетного ограждения. Частично заменят тумбы, покрасят чугунное ограждение.

Строительные леса установили со стороны воды и будут передвигать с участка на участок, заключил Бирюков.