Госпиталь рассчитан на 1,2 тыс. коек и оснащен всем необходимым для скорейшего восстановления военнослужащих

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии России в преддверии Дня военного медика, где вручил врачам ордена "За доблесть и мужество".

"Для меня большая честь сегодня быть здесь и вручить высокие награды: четыре человека награждены орденами "За доблесть и мужество", еще двоим передал благодарности", - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Как указал Воробьев, госпиталь рассчитан на 1,2 тыс. коек и оснащен всем необходимым для скорейшего восстановления военнослужащих. В нем более 40 отделений, и в планах еще построить новый хирургический корпус, центр анестезиологии и реаниматологии с гибридными операционными, добавил губернатор.

"Спасибо вам, дорогие врачи, за то, что вы рядом с бойцами на всех этапах: от полевого госпиталя до сложнейшей реабилитации. Вы - гордость нашей страны. Здоровья, сил и крепкого тыла вам и вашим семьям", - отметил он.

День военного медика отмечается 28 августа.