За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 150 тыс. рублей

ТУЛА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о запрете публикации и тиражирования в СМИ фото и видео расположения важных объектов инфраструктуры, промышленности, связи, использования и последствиях применения средств противовоздушной обороны (ПВО), беспилотников. Ранее аналогичные ограничения вводились решением областного оперативного штаба.

В указе, размещенном на сайте нормативно-правовых актов Тульской области, отмечено, что запрет вводится с 26 августа и на весь период проведения специальной военной операции. Он касается публикации фотографий или видеоматериалов, которые, в частности, могут способствовать раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны РФ, объектов военной инфраструктуры, систем связи, промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Кроме того, под ограничения попадают аналогичные материалы об использовании и последствиях применения средств ПВО, беспилотников, других средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место падения, атаки, запуска или траекторию полета. А также фото и видео, которые дают возможность оценить, например, характер нанесенных повреждений.

Аналогичные ограничения вводились в регионе с 18 ноября 2024 года решением оперативного штаба. Отмечалось, что нарушение данных запретов наказывается штрафом в размере до 150 тыс. рублей.