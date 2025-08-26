В Мурманске открыли первый учебный объект кампуса мирового уровня

Комплекс состоит, в частности, из модуля для борьбы с пожарами и "дымового лабиринта"

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна открыли на базе Мурманского арктического университета (МАУ) в Мурманске. Это первый из объектов Берегового учебно-тренажерного центра (БУТЦ) для подготовки моряков в Арктике, который создается в рамках кампуса мирового уровня, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

"Это самый современный и технологичный учебно-тренировочный полигон для подготовки членов экипажей морских судов. Отрабатывать можно в том числе борьбу за живучесть при затоплении, борьбу с пожарами. Это первая часть комплекса, шаг к созданию кампуса мирового уровня. Далее университет приступит к реализации второй части проекта с глубоководным бассейном. Важно, что сейчас без такой современной инфраструктуры невозможно дальнейшее морское признание. Создание этого учебно-тренировочного комплекса обеспечивает дальнейшее развитие университета", - сказал журналистам губернатор Андрей Чибис после осмотра центра.

Комплекс состоит из модуля для борьбы с пожарами и "дымового лабиринта", модуля для борьбы с водой и "пенного отсека", вспомогательного модуля и модуля автономности, который обеспечивает независимость от внешних сетей университета. Общая площадь - порядка 360 кв. м, пропускная способность - 60 человек в сутки.

"Курсантов ждут максимально реалистичные тренировки: тренажер позволит имитировать и прорабатывать различные сценарии аварийной ситуации - научиться заделывать пробоины и трещины в корпусе, повреждения оборудования, тушить пожары, выбираться из задымленных помещений и спасать коллег. При этом можно создать несколько вариантов лабиринта, настроить интенсивность дыма. Учитывается и психологическая составляющая: комплекс позволяет задавать уровни освещенности, шумовые эффекты", - пояснили в Мининформе.

Спасение на воде

Как отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева, к концу лета 2026 года будет введена вторая часть центра: здание с глубоководным бассейном, где будет отрабатываться спасение на воде.

"Комплекс будет оснащен самыми современными тренажерами, к примеру, для эвакуации вертолета с погружением в воду и переворачиванием, из которого команде нужно выбраться за конкретное время. Оба объекта мы ориентируем и под условия работы экипажей судов в акватории Северного морского пути: то есть температуру воды можно сделать приближенной к реальности, будут установлены генераторы волны до 1,5 метра, ветра - до 10 м/с, дождя - до 20 мм в час, разные уровни освещенности. Также установим уникальный тренажер высадки на льдину, спроектированный нами совместно с подрядчиком, аналогов которого пока нет", - рассказала Князева журналистам.

Заниматься в Береговом учебно-тренажерном центре смогут не только студенты, но и действующие моряки, а также сотрудники МЧС и пожарные, которые также могут быть задействованы в случае аварийных ситуаций на судах.

О кампусе и МАУ

Создание кампуса мирового уровня осуществляется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента РФ Владимира Путина. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2030 год.

Мурманский арктический университет (МАУ), созданный в результате слияние двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал участником проекта "Приоритет-2030", по которому предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".