Чемпионат "Профессионалы" представил опыт сохранения рабочих мест за призывниками

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Практику заключения соглашения о сохранении рабочих мест за молодыми специалистами, которых призвали в армию, представили в Калуге в рамках деловой программы финала чемпионата по профмастерству "Профессионалы". Такой формат внедрен три года назад и показывает положительные результаты, сообщила начальник учебно-методического центра Калужского турбинного завода Светлана Свитенко.

"Когда они к нам приходят на практику и трудоустраиваются на предприятие и потом принимают решение об уходе в армию, то есть во время практики они трудоустраиваются, работают, то мы их переводим на индивидуальные планы обучения. И когда они уходят в армию, мы подписываем с ними соглашение - они изначально получают определенную выплату, и по приходу из армии за практикантом сохраняется рабочее место, плюс выплачиваются подъемные", - отметила Свитенко в ходе панельной дискуссии "На всех скоростях" ("Кадры для промышленного обеспечения транспортной мобильности").

По ее словам, данная программа действует на Калужском турбинном заводе три года и показывает положительные результаты. Этот опыт может быть внедрен и на других предприятиях, добавила Свитенко.

Вопросы подготовки и сохранения кадров также обсуждались в рамках стратегической сессии "Прокладываем новые пути: инновационные модели обучения специалистов БАС для эффективного взаимодействия с отраслью".

Форум среднего профессионального образования, посвященный 85-летию системы среднего профессионального образования, проходит с 25 по 30 августа. Участие в форуме принимают представители из 89 субъектов РФ. Мероприятие стартовало в рамках второго этапа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организаторами форума являются Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Калужской области.