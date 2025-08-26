Режиссер выступил в роли эксперта в компетенции чемпионата "Креативный продюсер"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Торжественная встреча финалистов и организаторов национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС. Режиссер Федор Бондарчук, выступающий в роли эксперта в компетенции чемпионата "Креативный продюсер", отметил, что чемпионат стал площадкой для поиска и выявления молодых талантов.

"Art Masters - это реальный механизм и платформа для поиска и выявления молодых талантов, а также старт для них в большую индустрию креатива. Этот год для меня особенный, так как я имел честь выступать в роли эксперта в компетенции "Креативный продюсер". В наше время эта профессия является одной из самых востребованных и сложных в кино- и телеиндустрии. Эта роль требует знаний сценарного мастерства, режиссуры, визуальных решений, монтажа и, конечно, маркетинга", - сказал он со сцены и добавил, что гордится своими выпускниками. "Завтра у нас важный день: финал, в котором участвуют 10 человек. Поверьте, это очень сильные ребята", - заключил эксперт.

В торжественной встрече приняли участие 200 финалистов, представляющих 20 компетенций основной возрастной категории (18-35 лет), 70 экспертов, а также члены ассоциации ArtMasters, наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата, амбассадоры. Мероприятие проходит в формате открытого диалога.

"Сегодня мы собрались в очень важном месте для нашей страны - Музее Победы. С моей точки зрения, это главный музей, который отражает историю нашей страны и победы нашего народа. Я очень рад, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войны все финалисты сегодня положили цветы к Вечному огню в память о тех, кто совершили этот невероятный подвиг", - отметил директор чемпионата Борислав Володин.

Финальные защиты индивидуальных соревнований национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters пройдут в Москве с 27 по 31 августа. 200 финалистов представят свои проекты по 20 творческим компетенциям в знаковых локациях столицы: кинотеатре "Художественный", офисе VK, Universal University, Школе кино и телевидения "Индустрия" и других. Одним из ключевых событий финальных защит станет коллаборация финалистов основной возрастной категории компетенций: "Композитор популярной музыки", "Дизайнер виртуальных миров" и "Моушн-дизайнер" в формате мультимедийного музыкального шоу. Артистами шоу выступят выпускники Академии Ларисы Долиной. Шоу посвящено 130-летию со дня рождения и 100-летию памяти великого русского поэта Сергея Есенина.

Победители и призеры национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters будут названы 30 сентября 2025 года в Большом театре России.