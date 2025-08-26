На закупку новых троллейбусов для Калининграда выделят 500 млн рублей

Планируется купить 20 троллейбусов

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Российское правительство выделит 500 млн рублей на 20 троллейбусов для Калининграда. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 500 млн рублей на 20 троллейбусов в Калининграде. Полностью обновим наш парк. Спасибо правительству России и Минпромторгу за поддержку", - написал губернатор. Он отметил, что завершает свою командировку в Москву встречей с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, на которой отдельное внимание было уделено развитию электротранспорта.

"Обсудили калининградский спорт, проекты по медицине, инженерные классы в школах. Отдельное внимание уделили развитию электротранспорта", - отметил Беспрозванных.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года при поддержке Минпромторга России Калининградская область получила 15 современных троллейбусов. Новые троллейбусы могут поставить до конца текущего года.