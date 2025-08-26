Президент Казахстана отметил роль МГИМО для Казахстана

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России (МГИМО) в подготовке специалистов для госсектора и бизнеса в республике, а также назвал ректора вуза Анатолия Торкунова, отмечающего 75-летний юбилей, уникальным человеком в дипломатической среде.

"Знаю, что Анатолий Васильевич [Торкунов] уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Казахстаном. МГИМО подготовил множество квалифицированных кадров, нашедших применение полученным знаниям в государственных учреждениях и бизнес-структурах Казахстана", - сказал Токаев в комментарии для телеканала "Россия-1".

Президент отметил, что Астана неоднократно принимала форумы выпускников МГИМО, в том числе в 2024 году в столице республики была проведена представительная конференция по случаю 80-летия вуза, на которой "обменялись мнениями по самым злободневным вопросам международной повестки дня". "Логичным продолжением плодотворного взаимодействия стало решение об открытии филиала МГИМО в Астане, запуск которого ожидается уже осенью этого года. Мною принято решение о строительстве здания для филиала МГИМО", - напомнил глава государства.

Токаев добавил, что поздравляет Торкунова с юбилеем. "Он уникальный человек в дипломатической и академической среде. От всей души желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений", - сказал Токаев.

Анатолий Торкунов родился 26 августа 1950 году в Москве. В 1972 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России). На последнем курсе проходил практику в посольстве СССР в КНДР (Пхеньян). В 1979 году ему было присвоено ученое звание доцента, в 1991 году - профессора. В октябре 1992 году на общем собрании коллектива Торкунов был избран ректором МГИМО МИД России. В 2003 году стал членом-корреспондентом, в 2008 году - академиком Российской академии наук (РАН) по Отделению общественных наук. В 1993 году Торкунову был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2018 году Анатолий Торкунов входил в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ.

Токаев является дипломатом с многолетним опытом и выпускником МГИМО, который окончил в 1975 году, а затем работал в МИД СССР. После распада СССР Токаев продолжил работу в МИД Казахстана на должностях замглавы внешнеполитического ведомства, а затем возглавлял его. Кроме того, он работал заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генсека ООН на Конференции по разоружению.