Ленобласть передала Енакиево технику для устранения аварий на трамвайных сетях

Также доставили запчасти для трамваев

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Ленинградская область передала городскому округу Енакиево Донецкой Народной Республики специальную технику для устранения аварий на трамвайных сетях и запчасти для трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

"Ленобласть передала Енакиево современный комплекс для устранения аварий на трамвайных сетях. Грузовой автомобиль МАЗ с автовышкой позволит электрикам-высоковольтникам ЕТТУ (Енакиевское трамвайно-троллейбусное управление - прим. ТАСС) оперативно устранять повреждения в контактной сети и минимизировать простой общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.

Вместе с техникой из Ленобласти в Енакиево доставлены запчасти для трамваев. "Передача техники - это не разовая акция, а часть системной работы по восстановлению городской инфраструктуры. Мы не просто отдаем машину, мы обеспечиваем ее полную готовность к работе и предоставляем всю необходимую материально-техническую базу для ее эффективной эксплуатации", - приводятся слова председателя комитета по транспорту Ленинградской области Михаила Присяжнюка.

В пресс-службе добавили, что специалисты Ленобласти приступили к обучению местных сотрудников пользованию спецтехникой. После завершения работ весь профессиональный инструмент будет передан ЕТТУ для дальнейшего использования.