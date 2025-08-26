Spotify добавит возможность отправлять личные сообщения

В Messages можно будет делиться музыкой и подкастами

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Музыкальная платформа Spotify создаст сервис для обмена сообщениями между пользователями (Messages). Об этом сообщила компания Spotify.

В Messages можно будет делиться музыкой и подкастами. Руководство Spotify надеется, что это поспособствует продвижению авторов контента через приложение. Сервис не станет обязательным для всех, пользователи получат возможность ограничивать обмен сообщениями или полностью отказываться от него в настройках.

Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.