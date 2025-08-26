Лидер ЛДПР также предложил разработать программу обеспечения всех российских школ качественным интернетом с высокой скоростью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложениями по устранению неравенства в российском школьном образовании, среди них - инициатива по единым нормативам подушевого финансирования, обеспечению всех школ доступом к высокоскоростному интернету и созданию общедоступных платформ дополнительного образования.

"Направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с конкретными предложениями. Во-первых, за счет средств федерального бюджета создать равные условия для получения знаний школьниками во всех регионах, вне зависимости от места их обучения. Нормативы подушевого финансирования в школьном образовании регионов не могут отличаться от Москвы в 3-5 раз", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он также предложил разработать программу обеспечения всех российских школ качественным интернетом с высокой скоростью. "По данным за 2024 год, около 19% школьных зданий в стране до сих пор либо не имеют доступа к интернету, либо пользуются им с низкой скоростью (до 30 Мбит/сек)", - отметил лидер ЛДПР.

Кроме того, Слуцкий выступил с инициативой создания общедоступного информационного ресурса по дополнительному образованию детей - с курсами по робототехнике, программированию и другим направлениям. "Далеко не везде есть курсы робототехники, беспилотных систем или программирования. Уверен, что такие занятия должны быть в свободном доступе для каждого ученика, а не только для тех, кому повезло жить в Москве или большом городе", - подчеркнул он.

"Россия - больше, чем Москва. Нужно создавать равные возможности для наших граждан по всей стране", - заключил парламентарий.