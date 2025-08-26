Устройства обеспечат тайну голосования благодаря затемняющимся шторкам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обновленные терминалы электронного голосования установят для выборов глав регионов РФ в столице. Устройства обеспечат тайну голосования благодаря затемняющимся шторкам, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Избиратели из нескольких субъектов Российской Федерации проголосуют за глав своих регионов в Москве с помощью обновленных электронных терминалов. Их установят на всех 14 экстерриториальных участках для голосования, которые будут работать в столице с 12 по 14 сентября. <…> Сохранить тайну голосования от других людей на участке поможет еще одна новая функция устройств: в момент перехода к цифровому бюллетеню на экране будут автоматически включаться затемняющиеся шторки. Благодаря им никто со стороны не сможет увидеть, за кого именно голосует избиратель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что терминал электронного голосования представляет собой мини-компьютер, с помощью которого избиратель получит анонимный цифровой бюллетень, поставит в нем отметку за нужного кандидата и отправит свой голос в систему. Каждое устройство защищено целым рядом технологий и алгоритмов, которые помогают сделать голосование не только удобным и быстрым, но и полностью защищенным от возможных провокаций.

"Для предстоящих выборов столичные специалисты подготовили терминалы, которые стали еще более функциональными по сравнению с применявшимися на прошлых голосованиях в Москве. Встроенные источники бесперебойного питания обеспечат стабильную работу даже в случае скачков напряжения или отключения электричества. До вывода бюллетеня на экран устройство проверит соответствие данных избирателя в паспорте и электронном списке для голосования. Главные страницы документа нужно будет отсканировать на терминале. Система распознает паспортные данные и сравнит их со сведениями из электронного списка избирателей, а также предложит пользователю проверить правильность адреса, выведенного на экран", - добавили в мэрии.

Кроме того, по нескольким признакам будет проверено, что гражданин предъявил оригинальный документ. Для подтверждения личности избиратель должен будет расписаться в специальном окне терминала. Это позволит убедиться, что голосует настоящий владелец паспорта.

Избиратели смогут задать вопросы по работе с терминалом членам избирательных комиссий, находящимся на участках для голосования. "На любом этапе они помогут гостям столицы, которые раньше не голосовали с помощью терминалов", - заверили в мэрии.

О выборах 2025 года

Голосование для жителей ряда субъектов страны, в которых назначены выборы губернаторов и глав республик, организуют в Москве по просьбе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Возможность отдать голос на своих региональных выборах, находясь в столице, будет у избирателей из Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Для этого им нужно до 8 сентября подать соответствующее заявление на портале госуслуг.

Избиратели с одобренными заявками на голосование по месту нахождения смогут выбрать главу своего региона 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 на любом из 14 участков столицы. С собой нужно принести паспорт. Кроме того, рекомендуется иметь при себе распечатываемую часть заявления с портала госуслуг в бумажном или электронном виде.