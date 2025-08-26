Мероприятие продлится до 30 августа

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Двенадцатый Международный форум технологического развития "Технопром" в рамках научно-технологической недели начинает работу в Новосибирске, сообщили в правительстве региона.

Форум продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главной темой станет "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". Ожидается, что около 30 тысяч человек посетят площадки мероприятия. В работе форума примут участие делегации 15 стран.

"Программным комитетом мероприятия утверждена структура деловой программы форума, включающая семь отраслевых и четыре тематических треков. Среди отраслевых направлений: новые материалы и химия, атомные и энергетические технологии, новые технологии сбережения здоровья, беспилотные системы, робототехника и другие. Тематические треки охватят интеллектуальную собственность, систему управления в области науки и технологий, инвестиции в науку. Пленарное заседание, посвященное подготовке кадров для технологического лидерства России, проведет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.

Участники представят технологические решения в области искусственного интеллекта. Все регионы РФ впервые представят научно-технологические достижения на специальной аллее. Выставочное пространство будет поделено на кварталы в соответствии с концепцией "Треугольника Лаврентьева" - связь образования, науки и производства.

В рамках форума пройдут несколько крупных мероприятий-спутников: Сибирская венчурная ярмарка, форум Россия-Африка, Евразийский экспортный форум и национальный форум трансфера технологий. Среди ключевых событий - специализированная конференция "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", которая состоится 27-28 августа.

В дни проведения форума запланирована культурная программа. По бейджам можно будет бесплатно посетить Краеведческий и Художественный музеи, съездить на экскурсии по предприятиям области и на фестиваль "Техноарт" в центре Новосибирска с 29 по 31 августа. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.