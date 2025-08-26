В Петербурге пройдет благотворительный фестиваль "Антон тут рядом"

Артисты и проекты участвуют в мероприятии бесплатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Лекция об архитектуре во "Властелине колец" Джона Толкина, инклюзивные активности, а также две сцены, где выступят знаковые артисты и комики, пройдут в рамках музыкального благотворительного фестиваля "Антон тут рядом" в пространстве "Севкабель порт" 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"Музыкальный благотворительный фестиваль "Антон тут рядом" пройдет уже в среду, 27 августа. Фестиваль объявляет полную программу: в "Севкабель порту" выступят Zoloto, Татьяна Буланова, Антоха МС, лампабикт, Рушана, группы "Источник" и "Обстоятельства", десятки других артистов, диджеев и стендап-комиков, а также лекторий "Страдариум" от "Страдающего Средневековья", - говорится в сообщении.

Артисты и проекты поддерживают фонд и участвуют в фестивале бесплатно, а все собранные средства с продажи билетов пойдут на работу проектов фонда: инклюзивные мастерские, службу юридической поддержки, квартиры сопровождаемого проживания и другие.

На площадке фестиваля будет работать команда доступности - с переводом треков на русский жестовый язык, экскурсиями и тифлоаудиогидами для незрячих и слабовидящих гостей, а у каждой сцены и в зоне отдыха на фестивале можно будет взять шумоподавляющие наушники.

Благотворительный музыкальный фестиваль "Антон тут рядом" в 2024 году пройдет в 11-й раз. Каждое лето команда одноименного фонда проводит масштабное мероприятие, чтобы собрать деньги на работу программ помощи детям и взрослым с аутизмом.