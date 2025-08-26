Бельянинов: представители 150 стран приедут на Всемирную общественную ассамблею

Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира отметил, что регистрация еще продолжается

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Представители 150 государств подтвердили участие в первой Всемирной общественной ассамблее (ВОА), которая пройдет в Москве 20-21 сентября. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"Мы выступили с инициативой провести Всемирную общественную ассамблею, чтобы обсудить множество актуальных гуманитарных проблем, - сказал он. - Масштабное мероприятие пройдет 20-21 сентября в Москве, в Центре международной торговли. Мы пригласили около двух тысяч лидеров общественного мнения со всего мира. На данный момент участие подтвердили представители 150 государств, но регистрация еще продолжается - впереди целый месяц активной работы".

Бельянинов отметил, что в современных условиях интенсивность коммуникаций возросла, а также выросло количество обменов. "По просьбе членов ассамблеи и наших партнеров в 2025 году мы приняли решение стать Ассамблеей народов мира, - продолжил он. - С одной стороны, в этом названии есть некий пафос, с другой - оно точно отражает современные тенденции и наш по-настоящему глобальный охват. В основе нашей работы лежит триада: образование, культура и спорт. Именно этим направлениям мы и наши многочисленные партнеры посвящаем свои усилия".

По его словам, cо временем к организации стал проявляться большой интерес со стороны Африки. "По просьбе наших африканских друзей и партнеров мы расширили название - так появилась Ассамблея народов Евразии и Африки, - указал он. - Мы же общественная организация. Для нас нет "плохих" стран, есть недоговоренности между правительствами и нерешенные вопросы. Повторюсь, люди всего мира хотят дружить, поэтому приглашены представители всех стран, включая страны Европы. Я не могу их назвать "недружественными", пусть политики их так называют. Несмотря на то, что в Москву не так просто приехать, прилететь, тем не менее будут представители всех континентов".

Создание организации

Генеральный секретарь ассамблеи напомнил, что она была образована в 2017 году. "Для организации это уже почти "взрослый" возраст. Изначально она называлась Ассамблеей народов Евразии. Тогда на учредительное собрание приехало 2,5 тысячи человек со всего мира, - сказал он. - Это была инициатива снизу - мнение самих людей, народов, о необходимости создания площадки для народной дипломатии и решения гуманитарных задач в условиях растущей международной напряженности".

"Время показало, что мы создались своевременно. Начались глобальные изменения, появились новые объединения - БРИКС, ШОС, Евразийская экономическая комиссия и многие другие, - заключил Бельянинов. - Однако в этих процессах порой недооценивалась роль народной дипломатии и тех искренних стремлений к дружбе и взаимопониманию, которые живут в сердцах людей".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером первой Всемирной общественной ассамблеи, которая пройдет в Москве 20-21 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.