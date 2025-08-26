В Казани завершился международный конкурс "Новая волна"

Первое место завоевал певец Alex Lim из Казахстана

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" завершился в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо огромное за такой теплый прием, все шесть дней все артисты страны чувствовали себя здесь как дома. Спасибо за ваши сердца, за ваши души. Спасибо за внимание, которым республика нас окружила. Спасибо за все, за все, за все", - сказал со сцены народный артист РФ, композитор, продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Первое место в конкурсе завоевал певец Alex Lim из Казахстана. Второе место занял фолк-проект из России "Оберег".

Третье место разделили Jummy (Россия) и Yernazar (Казахстан). Обладателем приза зрительских симпатий стал Теймур Ганифаев из Азербайджана.

"Это старт, это толчок, первая ступенька в карьере к известности. Я искренне желаю, чтобы у каждого из конкурсантов все сложилось", - отметила в разговоре с журналистами ведущая Лера Кудрявцева.

Всего на участие в "Новой волне" было подано более 6 тыс. заявок, в полуфинал прошли 54 артиста в возрасте от 16 до 35 лет.

Конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в Юрмале в Латвии, с 2015 по 2019 годы - в Сочи, а в 2021 и 2024 годах - на федеральной территории "Сириус". Мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист РФ, композитор, продюсер, председатель жюри "Новой волны" Игорь Крутой объявили о переносе конкурса в столицу Татарстана в апреле.