МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Летние температуры, превышающие норму, будут фиксироваться до конца августа практически по всей территории страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Лето до конца августа будет "бушевать" практически по всей территории страны: в большинстве регионов температура будет выше нормы. В Центральном федеральном округе, в Тверской, Московской, Смоленской, Владимирской областях прогнозируется температура на 5-7 градусов выше нормы с максимальными значения от 24 до 29 градусов. А на юге округа, это Рязанская, Курская, Тульская, Орловская, Брянская, Белгородская, Липецкая области, показатель будет тоже на 5-7 градусов выше нормы, но с температурой 27-30 градусов. Это настоящая июльская погода", - сказал он.

В Южном федеральном округе, в Ростовской области, температура будет около 35 градусов в субботу и воскресенье, что на 5-7 единиц выше нормы. В Краснодарском крае прогнозируется повышение температуры начиная с пятницы. До воскресенья включительно температура будет на 5-7 градусов выше нормы - до 36 градусов. "И в начале сентября тоже температура будет высокой в европейской части страны. Осень ласково будет приветствовать жителей Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского федеральных округов", - подчеркнул метеоролог.

На севере Урала установился антициклональный режим погоды, поэтому по западной периферии антициклона приходят теплые воздушные массы. В Тюменской области, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах температура будет на 7-10 градусов выше нормы: от 20 до 27 градусов.

Он также отметил, что до конца недели практически во всей Сибири будет наблюдаться высокая температура. На Таймыре, в Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края значения ожидаются на 7-11 градусов выше нормы - в диапазоне 24-26 градусов. В Томской, Омской, Новосибирской областях до конца рабочей недели температуры составят 26-31 градус, что на 6-9 градусов выше нормы.

На Дальнем Востоке, в Якутии, температура до конца месяца не опустится ниже 23-27 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.