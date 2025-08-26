По словам собеседника агентства, в ее отношении может действовать особый порядок

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Альпинистка Наталья Наговицина, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на высоте около 7 200 м, в России может быть признана погибшей через шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщил юрист Тимур Чанышев.

"В отношении Наговициной может действовать особый порядок - когда исчезновение человека произошло в условиях, угрожающих жизни и предполагающих смерть. В таком случае человек может быть объявлен умершим спустя шесть месяцев", - сказал он.

Чанышев пояснил, что для того, чтобы альпинистка была признана погибшей, родственникам надо будет обратиться в суд, собрать информацию и доказательства по несчастному случаю. Признание Наговициной умершей позволит родственникам, например, вступить в наследство или получить какие-то выплаты.

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться из-за погодных условий.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. За всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.