В частности, штраф для физических лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах, а за самовольную установку ограждений грозит штраф от 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), комментируя ситуации, когда жильцы фиксируют для своих машин конкретные места рядом с домом.

"За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ ("Самовольное занятие земельного участка"). Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей", - сказал Колунов. Он добавил, что в случае, если кадастровая стоимость участка определена, граждан "ждет штраф от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей".

Зампред думского комитета отметил, что, согласно Жилищному кодексу, участок, на котором расположен дом, и придомовая территория принадлежат собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности.

"Проще говоря, дом и весь участок вокруг - собственность жильцов, - пояснил Колунов. - Жильцы порой некорректно понимают закон, хотя сегодня такие случаи встречаются все реже, и считают, что если они долевые собственники дворового участка, то свое место для парковки можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее". "Подчеркиваю, это незаконно и является самозахватом земли", - указал депутат.

При этом Колунов добавил, что "законный способ закрепить место для парковки - организация общего собрания собственников и принятие решения об установке ограждений или выделении отдельных мест". Однако необходимо получить соответствующее согласие от большинства собственников, включая владельцев нежилых помещений. Если согласие будет получено, то с ним по поводу установки ограждения нужно будет обратиться в профильное территориальный орган власти.

"Но, опять же, это не наложит какие-то обязательства на жильцов или гостей дома и не запретит им парковаться. Правила установлены будут, но никакой ответственности, кроме порицаний от соседей, не будет", - сказал Колунов.