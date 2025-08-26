На Сахалине из-за схода селя закрыли участок дороги

Произошло разрушение водопропускной трубы и земляного полотна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Участок дороги Невельск - Горнозаводск в Сахалинской области закрыт для проезда автомобилей из-за последствий продолжительных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

По данным министерства, утром 27 августа на 7-м км автодороги Невельск - Шебунино произошло разрушение водопропускной трубы и земляного полотна. На 17-м км сошел сель в объеме 200 куб. м.

"Для обеспечения безопасности ограничено движение всех видов автотранспорта на участке Невельск - Горнозаводск. Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 7-м км ведется подготовка к устройству временного проезда. На 17-м км дороги задействованы две единицы техники для расчистки проезжей части от селя.