Соревнования пройдут по 16 видам спорта

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Спартакиада народов республики впервые в новейшей истории региона пройдет в Дагестане. Об этом сообщает правительство республики.

"Совещание по вопросу подготовки к Спартакиаде народов Дагестана провел премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Организуемое комплексное физкультурно-спортивное мероприятие впервые пройдет в новейшей истории Дагестана уже с 3 по 30 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню единства народов Дагестана, ежегодно отмечаемого в регионе 15 сентября, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования пройдут по 16 видам спорта - вольная борьба, бокс, дзюдо, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, шахматы, самбо, стрельба из лука и т. д.

"Основные мероприятия пройдут на площадке стадиона "Труд" в Махачкале, во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске, в спортивном комплексе им. Джафарова и Доме шахмат в Махачкале. Команды-победители и призеры будут награждены денежными премиями, кубками и дипломами.