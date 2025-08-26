В школах Камчатки пройдет урок истории, посвященный Курильскому десанту

Он состоится 3 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту, пройдет во всех школах Камчатки 3 сентября. Такое решение принято на августовском краевом совещании педагогов, сообщается на сайте краевого правительства.

"В 2025 году мы отмечаем 80-летие подвига Курильского десанта. Предлагаю, чтобы во всех школах Камчатки прошел общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту. Который бы позволил детям прикоснуться к этим историческим страницам. Равно как и юбилей обороны Петропавловска-Камчатского и отражения англо-французской эскадры. Ведь это всё события, которые связаны с Камчаткой", - приводятся в сообщении слова вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой.

Инициатива была поддержана губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. На оперативном совещании глава региона поручил провести соответствующие уроки в образовательных учреждениях Камчатского края.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне.