В большинстве районов количество осадков превысило 50 мм

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Приморье за время сильных дождей в последние двое суток, составило около половины месячной нормы в большинстве районов Приморья. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Приморского УГМС Варвара Коридзе.

"За прошедшие двое суток в большинстве районов края количество осадков превысило 50 мм, и в среднем получается, в крае выпало около половины месячной нормы. Так, во Владивостоке выпало 67 мм, в Преображении - 95 мм, в Находке - 129 мм, из которых 127 - в первые сутки. Далее идут Партизанск - 77 мм, Барабаш - 51 мм, Тимирязевский - 54 мм, Халкидон - 76 мм, Мельничное - 114 мм, Молодежное - 64 мм, Богополь - 60 мм", - рассказала Коридзе.

По данным управления, в прошедшие сутки Приморский край находился под воздействием циклона, смещавшегося вдоль приморского побережья. Днём повсеместно прошли дожди, ночью в западных и южных районах закончились.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства по делам ГО и ЧС, по данным на утро 27 августа, подтоплений и переливов на дорогах в Приморье не зафиксировано. При этом подъемы уровня воды в реках составляют преимущественно 0,1-0,5 метра. Реки преимущественно в берегах, отмечается подтопление низкой поймы реки Крыловка.