На утро 27 августа отключений нет, сообщили в пресс-службе правительства региона

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в населенные пункты, где накануне циклон вызвал аварийные отключения. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья, по состоянию на утро 27 августа отключений нет.

Сильные дожди и ветер в Приморье за прошедшие сутки привели к аварийным отключениям подачи электричества в пяти муниципалитетах края: в Находкинском, Артемовском, Чугуевском и Шкотовском округах, а также в Дальнегорске.

"На данный момент отключений [электроэнергии] не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Прошедшие в Приморском крае сильные дожди за минувшие двое суток принесли в большинство районов края от 50 до 120 мм осадков. В среднем в регионе выпала половина месячной нормы августа - исторически самого дождливого месяца в Приморском крае.