Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ отметила, что школьники узнают о том, какую роль выдающиеся государственные деятели России сыграли в истории региона

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Новый школьный предмет "История нашего края" научит детей тому, что малая родина и ее история - это неотъемлемая часть истории России, а также способствует укреплению межнационального единства и согласия. Таким мнением с ТАСС поделилась директор Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Ольга Хлытина.

1 сентября 2025 года в расписании российских школ появится новый предмет "История нашего края". Изучать его будут учащиеся 5-7-х классов. Для пятиклассников "История нашего края" будет преподаваться 34 часа в течение учебного года, в 6-х и 7-х классах на ее изучение отводится по 17 часов.

"В содержание курса региональной истории заложено несколько идей. Первая из них состоит в том, что малая родина и ее история - это неотъемлемая часть истории России. Акцент в этом курсе делается на научно достоверных фактах истории региона в его современных границах, о вкладе, который уроженцы региона - политические, научные, военные деятели, труженики промышленных предприятий и сельского хозяйства - внесли в общероссийскую историю", - сказала Хлытина в беседе с ТАСС.

С другой стороны, школьники узнают и о том, какую роль выдающиеся государственные деятели России сыграли в истории края. Особое место в учебном плане "Истории нашего края" отводится знакомству школьников с вкладом земляков в Великую Победу. "Другая идея курса - укрепление межнационального единства и согласия, для чего в рамках нового предмета будет уделено внимание историческим связям края с Россией до вхождения в ее состав, а также культуре народов, проживающих в регионе: их ценностям и традициям, эпосу, жизненному укладу", - добавила эксперт.

Подготовка учебников по новому предмету начнется в 2026 году - такая задача поставлена Министерством просвещения РФ. В Новосибирской области, например, в настоящее время имеются учебные пособия "История Новосибирской области" для 8-9-х классов и "История Сибири" для 10-11-х классов, и учителя могут использовать их материалы для проведения уроков по новому курсу. Кроме того, изучение истории малой родины в рамках нового курса предполагает экскурсии и прогулки по памятным местам, посещение музеев, а также беседы со старшими членами семьи о том, как их самих и их предков затрагивали исторические события.