В населенном пункте четвертые сутки нет воды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты-водолазы из профильных организаций прибыли в Усть-Камчатск на Камчатке, в котором четвертые сутки нет воды, для ликвидации аварии на трубопроводе в протоке Озерной. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"В настоящее время они проводят обследование ранее выявленных поврежденных участков трубы в целях подготовки к ремонтным работам. Обеспечение населения водой продолжается через стационарные и мобильные пункты раздачи воды. Деятельность детских садов организована в режиме дежурных групп", - рассказали в муниципалитете.

Централизованная подача холодной воды запланирована 27 августа в микрорайонах Погодный и Новый. Подача будет осуществляться до полного расходования запаса в накопительных емкостях.

В настоящий момент Усть-Камчатск, в котором проживают порядка 3,5 тыс. человек, не имеет ни горячего, ни холодного водоснабжения. Перебои с подачей воды начались с ночи 24 августа из-за порыва на трубопроводе в протоке Озерная.