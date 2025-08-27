На юге КНР отменили III уровень реагирования на ситуацию с лихорадкой чикунгунья

Распространение лихорадки в Фошане перешло в стадию низкоуровневого спорадического заболевания

ШАНХАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Власти китайского города Фошань (южная провинция Гуандун) отменили третий уровень реагирования на ситуацию в области здравоохранения, введенный ранее из-за вспышки лихорадки чикунгунья. Об этом сообщила газета "Гуанчжоу жибао".

По состоянию на 25 августа ежедневное число новых зарегистрированных случаев в городе оставалось ниже 50 в течение девяти дней подряд. Распространение лихорадки в Фошане перешло в стадию низкоуровневого спорадического заболевания.

Городские власти продолжат применять целенаправленные меры профилактики и контроля для предотвращения вспышек заболевания в будущем.

Вспышка лихорадки чикунгунья произошла в начале июля в Фошане и распространилась на провинцию Гуандун и другие южные регионы Китая. В конце июля городские власти ввели третий уровень реагирования в области здравоохранения из-за лихорадки чикунгунья. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Четвертый (базовый) и третий (относительно высокий) уровни вводятся при возникновении вспышки заболевания на уровне города. В Фошане проводились меры по целенаправленному уничтожению комаров - переносчиков лихорадки.

За это время китайские медики выявили на юге страны более 8 тыс. случаев заболевания. Все перенесли болезнь в легкой форме, летальных случаев не было выявлено. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.