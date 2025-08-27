Это говорит о правильной настройке мер поддержки, которые заложены в региональную программу, отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева

МАГАДАН, 27 августа. /ТАСС/. Магаданская область демонстрирует самый большой прирост коэффициента рождаемости в многодетных семьях на Дальнем Востоке. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в регион.

"Всего три региона из дальневосточных [регионов] показывают положительную динамику и прирост коэффициента рождаемости по многодетным семьям. И у Магаданской области самый большой прирост. <…> Это говорит о правильной настройке мер поддержки, которые заложены в региональную программу", - рассказала Чупшева.

Она отметила, что в этом направлении основную работу нужно вести с семьями, которые уже имеют одного-двух детей. Гибкий график работы для матерей, различные меры поддержки показывают хорошую работу в регионе, подчеркнула глава АСИ.

Чупшева находится в рабочей поездке в Магаданскую область. Здесь гендиректор АСИ провела встречу с представителями бизнеса, общественниками, деловыми объединениями и приняла участие в заседании совета по качеству жизни в регионе.