Ведомство применяет системы искусственного интеллекта для упреждения и снижения последствий ЧС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. МЧС России прогнозирует увеличение числа метеорологических катаклизмов из-за изменения климата в мире. Как сообщил журналистам глава министерства Александр Куренков, ведомство уже применяет системы искусственного интеллекта для упреждения и снижения последствий ЧС.

"В связи с изменением климата следует ожидать увеличение метеорологических катаклизмов. Как и говорил ранее, мы работаем на упреждение и снижение последствий с помощью систем искусственного интеллекта. Важно быть готовым к сюрпризам природы заблаговременно и оперативно реагировать", - сказал он.

Министр отметил, что, по статистике, в последние годы количество опасных и неблагоприятных природных явлений на территории России возрастает. "Предупредить стихию невозможно, но снизить последствия реально. Для этого мы строим прогнозы, просчитываем возможные варианты развития событий и проводим превентивные мероприятия. В последние годы ученые прогнозируют значительные погодные отклонения от нормы и природные катаклизмы", - добавил Куренков.

Он пояснил, что если раньше на Европейскую часть России циклоны приходили в основном с Атлантики, то в последние годы увеличилось количество мощных, насыщенных влагой циклонов со Средиземного и Черного морей, что вызывает тропические дожди. Кроме того, на Дальнем Востоке изменилась траектория тропических циклонов с территории Китая и выходом их на юг и восток Дальневосточного федерального округа.

Куренков также отметил, что аномальные заморозки в этом году в Европейской части страны - тоже результат смены климата, а именно влияние северо-восточного глубокого ультраполярного затока воздуха с Карского моря.