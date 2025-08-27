В Москве ожидаются облачная погода и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер прогнозируется западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.