Повышен риск пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Циклон приближается к берегам Камчатки, синоптики прогнозируют ветер до 47 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 августа на юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов прогнозируется ветер порывами 45-47 м/с", - сообщает ведомство.

Исходя из прогноза, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, а также переходы и переезды между населенными пунктами.