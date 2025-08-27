Омбудсмен ДНР рассказала, почему военнопленных не задействуют в восстановлении

Боевики из вооруженных формирований Украины принесли слишком много боли и страданий народу Донбасса, люди будут испытывать лишь ярость, отметила Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Привлечение военнопленных к восстановлению разрушенных боями гражданских объектов справедливо, но в случае с пленными ВСУ слишком свежа рана, нанесенная Донбассу противником, сообщила ТАСС омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Безусловно, подобная практика справедлива и, возможно, при иных обстоятельствах даже продуктивна. Однако мое личное мнение таково, что эти люди не имеют никакого права даже ступать на нашу землю, которую мы защищали от их зверств с 2014 года", - сказала Морозова.

Она добавила, что международное право, в частности Женевская конвенция, допускают привлечение к восстановлению гражданских объектов трудоспособных военнослужащих, оказавшихся в плену. Но многие жители ДНР болезненно воспринимают присутствие украинских оккупантов на их земле, даже военнопленных. "Неважно, искренни ли они были бы в желании искупить содеянное. За прошедшие годы боевики из вооруженных формирований Украины принесли слишком много боли и страданий народу Донбасса. Боюсь, что, глядя на них, люди будут испытывать лишь ярость. Рана еще слишком свежа", - заключила собеседница агентства.